Calciatore del Conegliano positivo al Covid: si ferma tutta la squadra

«Il Calcio Conegliano 1907 informa che un giocatore della prima squadra, in seguito a tampone effettuato, è risultato positivo al Covid-19. La società ha provveduto tempestivamente ad avvertire l'autorità sanitaria competente e la Figc Veneto, disponendo la sospensione dell'attività della prima squadra. A scopo precauzionale è stato deciso di sospendere temporaneamente anche l'attività del settore giovanile». Questo il post apparso nelle scorse ore all'interno del sito ufficiale del Calcio Conegliano, una comunicazione dovuta a seguito della positività al Coronavirus riscontrata da un tesserato. Un "colpo" non da poco per la prima squadra, costretta a fermare la preparazione estiva sul più bello in attesa di poter ricominciare a pieno regime l'attività sportiva.

