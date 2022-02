Treviso-Portogruaro, vendita biglietti on line per evitare le code

La società Treviso Fbc 1993 consiglia vivamente la tifoseria di acquistare i biglietti per la gara interna di cartello di domenica, contro il Portogruaro, sulla piattaforma online di ciaotickets.com o in prevendita. Si prevede possano esserci lunghe code al botteghino e per evitare che alcuni tifosi entrano a partita iniziata si è potenziata la prevendita allo stadio Tenni, presso la segreteria, con apertura ogni giorno fino a venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,30 oppure presso Fotostampa in strada Feltrina mercoledì e venerdì dalle 15,00 alle 19,00 oppure sabato mattina dalle 9,00 alle 12,30 o al Bar l’Incanto (dietro al Tenni di fronte il Comando della Polizia Locale) dal lunedì al venerdì dalle 6,00 alle 21,00 oppure il sabato dalle 6,00 alle 14,00.

Pochi click su ciaotickets.com ed è fatta