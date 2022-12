Serie D, il 2022 della Prodeco Montebelluna si chiude con un pareggio

La Prodeco Montebelluna si congeda dal 2022 con un pareggio con le Dolomiti Bellunesi: al San Vigilio l'ultimo match dell'anno termina 0 a 0. Un risultato nel complesso giusto, arrivato al termine di una gara con poche occasioni e nella quale hanno di fatto vinto le due difese.

Nel primo tempo succede decisamente poco: al 18' ci prova senza troppa fortuna l'argentino Fernandez per i bellunesi, i biancocelesti rispondono tre minuti dopo con un piatto di Zago che il portiere ospite blocca in due tempi. Nel secondo pur provando la Prodeco ad alzare il baricentro le due occasioni migliori sono per le Dolomiti, entrambe sui piedi di Svidercoschi. L'attaccante argentino al 22' calcia largo da ottima posizione, idem allo scadere quando si divora letteralmente il gol dello 0 a 1. La partita comunque non si schioda dallo 0 a 0.

La Prodeco Montebelluna chiude il girone d'andata ultima con 16 punti: un risultato sicuramente negativo ma che comunque non preclude la salvezza ai biancocelesti, distante quattro punti.