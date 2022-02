Il Mogliano Rugby 1969 recuperca contro il Valorugby Emilia

Sarà difficile contro una squadra che si trova al secondo posto in Campionato e che è stata l'unica a sconfiggere l'attuale capolista. Mogliano ha necessità di punti e di muovere in qualche modo la propria classifica, pertanto darà tutto per tentare di portare a casa qualcosa di positivo. L'ingresso allo Stadio sarà gratuito, con le limitazioni previste dall'attuale normativa.

Costanzo

Queste le parole del capo allenatore Salvatore Costanzo: “Sabato prossimo si tratterà di un'altra partita durissima, contro una squadra forte come il Petrarca affrontato nell'ultima giornata di Campionato a Padova.

Nonostante il risultato, la scorsa settimana ci sono stati alcuni aspetti positivi, ai quali dobbiamo dare continuità. In settimana abbiamo lavorato molto sulle cose negative viste in partita, che dovremo assolutamente cercare di risolvere contro il Valorugby. Sarà una partita dura che, proprio per la sua difficoltà, da parte nostra necessità di grande attitudine mentale e di grande attenzione in ogni momento.”

Le formazioni

Questa la probabile formazione che sabato 19 febbraio 2022, alle ore 15:00, scenderà in campo presso lo Stadio "Maurizio Quaggia" di Mogliano Veneto (è prevista la differita streaming sulla pagina facebook e sul canale YouTube del Mogliano Rugby in tarda serata o nella giornata successiva):

Fadalti; Falsaperla, Abanga, Dal Zilio, Guarducci (Cap.); Sante, Fabi; Finotto, Lamanna, Franchin; Carraro, Baldino; Ceccato N., Ferrari, Ceccato A.

a disp: Bonanni, Ros, Spironello, Zuliani, Marini, Semenzato, Ormson, Pavan

L'incontro sarà diretto dal Sig. Andrea Spadoni (Padova), assistita dal Sig. Franco Rosella (Roma) e dal Sig. Gianmarco Toneatto (Udine). Quarto uomo il Sig. Francesco Cagnin (Venezia).