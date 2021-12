Montebelluna finale regalato

Il primo squillo del match è della Luparense che al 10' si rende pericolosa con un'incursione sull'out destro di Boron: l'esterno d'attacco rossoblù salta il diretto marcatore e con un tiro cross prova a sorprendere Bonato, che invece si fa trovare pronto. Al 20' il Montebelluna rimane in dieci per il rosso diretto a Martin, che stende Rivi lanciato a rete al limite dell'area. I Lupi provano subito ad azzannare l'avversario ferito: al 23' Bonato su una palla apparentemente facile, pecca di eccesso di sicurezza lasciandola sfuggire tra le gambe, ma in extremis riesce a salvare sulla linea di porta. Al 26' un'altra buona occasione per la Luparense: bel lancio di Boscolo Papo per Cardellino che in area ha il tempo di prendere la mira, ma Bonato salva la porta deviando in corner. Al 39' ci prova anche Rubbo, che in area si coordina bene e conclude a fil di palo.

Secondo tempo

Nella ripresa la prima occasione è per il Montebelluna al 6' con Plechero costretto agli straordinari per neutralizzare un contropiede di Bressan. Ospiti pericolosi anche al 29' con una conclusione di Fasan in area, con Plechero a metterci in qualche modo una pezza, deviando in corner. Sull'azione successiva Lupi pericolosi in contropiede con il neoentrato Vassallo ad aprire per Rubbo, ma Bonato è coraggioso ad uscire dalla propria area e fermare il capitano rossoblù. Al 37' la Luparense sblocca il match: bella punizione di Rabbas dal limite sinistro che centra il palo interno, la sfera rimbalza in area e Rivi fa il classico gol da rapinatore d'area. Al 43' i padroni di casa raddoppiano: Vassallo scappa sull'out destro e mette un cross al bacio per Rivi che in area non sbaglia e firma la doppietta. Il Montebelluna con orgoglio gioca fino alla fine, accorciando con Abdulai al 49'.