Il Monte arresta l'Arzi

Il 2 a 2 finale rende merito ai padroni di casa, bravi a mettere sui binari dell'equilibrio una partita che nel primo quarto d'ora li aveva visti in difficoltà. Una condotta di gara coraggiosa, che li ha fatti rimanere in linea di galleggiamento. Poi è arrivato il pareggio di Fasan. Nella ripresa il nuovo vantaggio avversario non ha intaccato le certezze biancocelesti, premiate dalla rete decisiva di Longato.

Primo tempo

In avvio Fasan entra in area dalla destra e scodella palla per Borghesan, conclusione però fiacca. L'Arzignano non si impressiona e guadagna metri. Al 12' il primo corner si tramuta nel vantaggio ospite. La palla calciata da Sarli viene indirizzata di testa verso la porta da Molnar, Gnago in scivolata anticipa tutti e scarica in rete. La formazione vicentina mantiene l'iniziativa, mentre i trevigiani non riescono a riorganizzarsi. Così al 23' la squadra di Bianchini sfiora il raddoppio. Sarli recupera palla e va via centralmente, entra in area e calcia cogliendo il palo alla destra di Bonato. Scampato il pericolo il Monte reagisce. Al 26' Abdulai si accentra e da posizione centrale scaglia una sassata che l'estremo ospite Bacchin tocca con la punta delle dita facendo terminare la conclusione sulla traversa. E' la scintilla che accende del tutto i biancocelesti. Appena varcata la mezz'ora ancora un ispirato Abdulai si sistema palla e disegna una traiettoria a giro che il portiere devia, sulla ribattuta Fasan è il più lesto e gonfia la rete per l'1 a 1. Sempre Abdulai semina il panico in area al 35' per poi cadere sul contrasto di un difensore, per l'arbitro il contatto è regolare. Nel finale Fasan si vede negare la doppietta da un altro intervento in extremis del numero uno ospite.

La ripresa

Dopo l'intervallo De Min si rende subito pericoloso con un colpo di testa, Bacchin svia in angolo. Sembra che il Montebelluna possa produrre un ulteriore sforzo per passare in vantaggio, ma è viceversa l'Arzignano a rifarsi vivo. Al 13' una punizione di Sarli pesca in area la testa dell'ex Nchama, la palla finisce sul palo salvando ancora Bonato. Ma tre minuti dopo gli ospiti vanno sul 2 a 1. Veloce ripartenza vicentina, poi un lungo traversone dalla destra trova Sarli che in spaccata beffa l'estremo difensore di casa. Bordin rivolta la squadra come un calzino operando quattro cambi in un colpo solo, entrano Scandilori, Visinoni, Tomasi ed il neoacquisto Biancheri per Spencer, Madiotto, De Min e Abdulai. La mossa disorienta gli avversari che subito dopo perdono Nchama che, autore di un fallo a centrocampo su Tomasi, si vede affibbiare il secondo cartellino giallo. Il 2 a 2 arriva all'istante. Longato recupera palla e dal limite calcia una staffilata che buca il portiere. Con l'uomo in più il Monte non riesce a congelare la partita, gli ospiti ci provano ma il risultato non cambia.