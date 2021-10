Ufficiale! Kabine è un giocatore del Treviso Fbc 1993

Girone C

Eccellenza Veneto Girone C

Adesso a far compagnia al capitano Fabiano, esperienze tra i professionisti anche in serie A, arriva l'attaccante Medhi Kabine, svincolato. Da oggi Biancoceleste. L’attaccante di origine marocchine è già da subito a disposizione di mister Gianni Migliorini.

Chi è Kabine

Classe '85, in carriera ha segnato circa 150 gol dalla Serie C1 alla D. Ha giocato principalmente con Gemeaz S. Polo, Belluno, Sacilese, Pro Sesto, Carpi, Campodarsego, Mestre, Cjarlins e Adriese. Per lui è di fatto un ritorno a Treviso, dove ha fatto parte del vivaio senza mai però esordire in Prima Squadra.

Subito pronto

Già da stasera per la gara di Coppa, che si giocherà alle 20,30 al Tenni, contro l'Opitergina, sarà a disposizione di mister Migliorini. Kabine arriva dall’Altamura, serie D.

La partita di Coppa

Stasera contro l’Opitergina si potrà entrare con soli € 5. Biglietti su ciaotickets.com o in prevendita presso Fotostampa e Bar l'Incanto dietro lo stadio.