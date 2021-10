L'Union Pro sbanca Caorle

Vittoria importantissima per l'Union Pro 1928 che muove la classifica e si regala i primi tre punti del campionato in trasferta a Caorle. Punti che valgono sei per la compagine di Vecchiato che domina la gara, sciupa molte occasioni ma sconfigge, anche se di misura una squadra composta da elementi più esperti e difficile da affrontare.

Primo tempo

Sin dall'inizio i biancoblu prendono in mano il gioco e, di fronte a un Caorle, quasi stupito, iniziano a giocare in velocità con passaggi precisi senza timori. Il Caorle non reagisce e già nei primi minuti rischiano la capitolazione con due belle azioni che non sfiorano il gol solo per l'imprecisione degli attaccanti. Sforzin non deve nemmeno sporcarsi i guandi se non per intervenire su un paio di cross mentre l'estremo caorlino è costretto agli straordinari dai ragazzi di Vecchiato. Primo tempo di dominio dell'Union Pro che però non riesce a segnare e va negli spogliatoi sullo 0 a 0.

Secondo tempo

Non cambia il ritmo della partita con gli ospiti sempre a condurre le danze. Il Caorle si difende come può e cerca di giocare di rimessa. In uno dei pochi attacchi all'area avversaria, infruttuoso, subisce però il colpo del ko. Rilancio preciso della difesa moglianese a centrocampo, gioco di scambi finché Gattolin non si fa trovare pronto all'incursione. Palla al giocatore che prende di sorpresa la difesa di casa e si trova a tu per tu con il portiere. Finta, e pallone in rete. E' il gol dello 0 a 1 con cui si chiuderà la partita. Adesso per i ragazzi di Vecchiato lunedì di riposo e poi testa ai prossimi impegni.