L'Union Pro gioca le carte sul mercato

Eccellenza Veneto Girone C

L'Union Pro ha ufficializzato un paio di uscite dalla rosa del tecnico Mauro Vecchiato. In attesa di uno o due movimenti in entrata, sono in partenza Jacopo Molin (il difensore classe 1991 si accasa a Borgoricco) e Giacomo Cavalli (destinazione Marghera).

Il DS dell'United Borgoricco Campetra, Luigi Fautelli, è intervenuto sul mercato complice la rottura del crociato di Alberto Galliot.

Prima di loro

Nelle scorse settimane all'Union Pro c'erano state le uscite di Riccardo Martinuzzi (2001), già andato al Fossalta Piave, e di Tommaso Tagliapietra (2001), trasferitosi al Città di Mira.