L'Union Pro 1928 torna in campo

L'Union Pro ha appena avuto conferma che tutto i tamponi sono risultati negativi. Quindi, dopo gli eventi della scorsa settimana, che hanno comportato il rinvio della gara contro il Vittorio Falmec, e le ulteriori verifiche imposte dal SSN per garantire il livello di sicurezza del gruppo della prima squadra, i ragazzi di Mister Vecchiato si apprestano ad iniziare il loro percorso nel campionato di eccellenza 2021/ 22.

L'avversaria

Pertanto la società aspetta numerosi i propri tifosi per la gara casalinga di domenica 26 settembre contro la squadra del San Donà. Le modalità di accesso, con green pass obbligatorio, prenotazione ed acquisto del biglietto in prevendita, sono indicate in questo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5KRnUU2U3rUHlHfuZY_t7g3cLu3A0086maZuZDL0a8h48pA/viewform