Alberto Brigati è un nuovo giocatore del Treviso

Il Treviso rende noto che Alberto Brigati è un nuovo giocatore biancoceleste. Terzino destro classe 2001, nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Mestre con cui ha totalizzato 21 presenze, siglando 2 reti. Passato per i settore giovanili di Inter e Padova, in Serie D ha giocato anche con Manzanese, Adriese e Cjarlins Muzane.



A dare il benvenuto al giocatore rodigino il consigliere del Consorzio Treviso Siamo Noi dott. Stefano Frezza: “Lieto di aver accolto questo nuovo arrivo in un organico già competitivo. Sono convinto che saprà onorare la maglia bianco celeste”:



Il DG Gementi non nasconde la sua grande soddisfazione: "E' un giocatore che sto seguendo da molto tempo, che ho cercato di portare nella nostra Marca già alla fine dello scorso anno, darà sicuramente una grande spinta sulla fascia; secondo me è un giocatore che potrebbe fare già una categoria superiore".



Dal canto suo il giocatore si dichiara “Felice di essere finalmente arrivato in questa piazza storica importante, che offre stimoli per lavorare bene e con serenità; particolarmente soddisfatto perché sono in un club che ha le mie stesse ambizioni, per le quali darò il massimo.".