Alessandro De Respinis approda al Treviso

Il Treviso FBC 1993 rende noto che Alessandro Amedeo De Respinis è un nuovo giocatore biancoceleste.

Attaccante classe 1993, approda nel capoluogo della Marca dopo una lunga carriera, condita da oltre 170 presenze nei professionisti e quasi 100 presenze in Serie D. Reduce dalla promozione in Serie C con il Catania nella scorsa stagione, De Respinis ha vestito anche le maglie di Mantova, Santarcangelo, Siracusa, Lumezzane, Sondrio, Pro Sesto, Piacenza, Vis Pesaro e Sangiuliano.

Nato a Magenta, il nuovo centroavanti biancoceleste cresciuto nel vivaio del Milan, sarà a disposizione di Mister Florindo per la stagione 2023/24 e nel pomeriggio di oggi ha già sostenuto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni nel manto erboso dello Stadio Tenni.

“Oggi accogliamo a Treviso un giocatore che va ad integrare il nostro reparto offensivo – sostiene il Presidente del Consorzio Treviso Siamo Noi Marco Pinzi che aggiunge – siamo convinti che Alessandro con la sua storia calcistica possa dare molto sia in termini di esperienza che in termini di performance a questa squadra. A nome di tutta la città gli facciamo i migliori auguri per questa stagione”.

“Dopo la scorsa stagione a Catania sono molto contento di essere arrivato in una piazza altrettanto prestigiosa. – esordisce De Respinis che sottolinea – Non vedo l’ora di iniziare e mettere a disposizione della squadra e del mister la mia esperienza, le mie prestazioni e i gol con il fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati dalla società.”