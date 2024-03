Allerta maltempo: sospesi tutti i campionati dalla Promozione in giù

Stante il perdurare delle avverse condizioni meteo, sentiti il Consiglio Direttivo e le Delegazioni Provinciali e Distrettuali e tenendo conto di tutte le telefonate ricevute dalle società affiliate, il Comitato Regionale Veneto dispone la sospensione dell’attività Regionale e Provinciale e Distrettuale di Calcio a 11 in programma nei giorni 1-2-3-4 marzo 2024.Le stesse saranno recuperate con data da destinarsi.



Si disputeranno solo le gare in programma relative ai Campionati di Eccellenza Femminile e Maschile, Under 15 Femminile Fase Interregionale.