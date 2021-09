Allo stadio sabato e domenica con prevendita

Già operativa la biglietteria elettronica. Individuato il primo punto per l'acquisto dei biglietti per le partite di campionato

Il primo punto accreditato da Ciaotickets per la prevendita delle gare del Treviso Fbc 1993 è lo stadio Tenni di via U. Foscolo. La prevendita allo stadio aprirà il sabato e la domenica con i seguenti orari:

sabato dalle ore 10 alle ore 12;

domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle 15,00.

Acquisto on line

On line i biglietti saranno acquistabili fino alla fine del primo tempo. Per i tifosi con disabilità basta rivolgersi alla segreteria: tel. 3207138453.

Già operativi

La biglietteria elettronica del Treviso Fbc 1993 è, intanto, già operativa on line! La società Treviso Fbc 1993 comunica che dalla prima gara interna di Coppa contro il Carenipievigina prevista per il 12 settembre alle ore 16 l’accesso allo stadio O. Tenni potrà avvenire esclusivamente tramite l’acquisto dei biglietti on line o in prevendita nei locali autorizzati. In queste ore si stanno siglando gli accordi con i pubblici esercizi per la prevendita e nei prossimi giorni verrà divulgato l’elenco dei luoghi autorizzati alla preventiva.



Ecco il link già funzionante

https://www.ciaotickets.com/biglietti/treviso-eclisse-carenipievigina



Per le gare interne del Treviso Fbc 1993 si potrà quindi accedere al ticketing elettronico del circuito Ciaotickets.