Treviso, arriva il rinnovo di Francesco Posocco

Il Treviso annuncia il rinnovo del contratto di Francesco Posocco per la stagione 2024/25. L' attaccante classe '96 originario di Vittorio Veneto è stato un elemento chiave per la promozione in Serie D due anni fa mentre nella stagione 23/24 F ha totalizzato 29 presenze, segnato 9 gol e fatto 8 assist che hanno contribuito al terzo posto in campionato che sono valsi i playoff.



“Sono felicissimo di aver rinnovato il mio contratto con il Treviso. Indossare questa maglia è un grande motivo di orgoglio per me.- sono le prime parole dopo il rinnovo di Posocco che aggiunge – Credo fermamente nel progetto del club e spero che con il mio contributo possiamo portare questi colori dove meritano di stare. Sono determinato a dare il massimo in campo e a lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi.”



“Siamo contenti di annunciare questo rinnovo – sono le parole del DG Gementi che aggiunge – Con Francesco é stato raggiunto un accordo biennale, perché vogliamo che il primo tassello del nuovo Treviso sia un giocatore di spessore dal punto di vista umano oltre che tecnico.“