Eccellenza, il punto sul campionato dopo la 21^ giornata

Nella 21^ giornata di campionato di Eccellenza i due big match terminano con il medesimo risultato: Calvi Noale-Portomansuè e Opitergina-United Borgoricco Campetra finiscono infatti senza reti. Non tragga in inganno il punteggio perchè entrambe le partite sono state combattute e con diverse occasioni da rete, negate dalla bravura dei portieri. Ne approfitta la Godigese che in casa batte con un netto 4-1 il Giorgione con i gol di Stangaciu (doppietta), Garbuio e Antonello per portarsi a -1 dalla capolista Treviso che ieri ha osservato il turno di riposo.

Continua l'incredibile risalita del Vittorio Falmec SM Colle che con Cima e Cais espugna il Samassa di Motta di Livenza, raggiungendo in classifica Portomansuè e Calvi Noale. Fa un bel balzo in classifica anche il Liapiave che un sonoro 5-1 batte il Caorle-La Salute, approfittando anche della brutta giornata del portierei dei litoranei. In ogni caso la squadra di Zoppas si porta in una tranquilla situazione di centro classifica.

Nella parte bassa della graduatoria vittorie pesanti per Istrana ed Eclisse Carenipievigina. Gli avieri in casa vanno sotto a inizio secondo tempo ma nel finale riescono prima a pareggiare con Cendron e poi a vincere con Facioni. Tre punti d'oro anche per la squadra di Pieve di Soligo che vince 3-1 sul campo dell'Unione Limana Cavarzano con Janko, Ostojic e Sartori e si porta in una posizione ben più sicura.