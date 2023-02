Eccellenza, programma e arbitri del 26° turno

L'Eccellenza veneta torna in campo domenica per la 26^ giornata di campionato.

Le due capoliste Treviso e Godigese avranno due impegni di un certo peso: i biancocelesti al Tenni ospiteranno la Calvi Noale, quarta e distante appena due punti. La squadra di Molinari invece se la vedrà con una Piovese alla ricerca disperata di punti e in netta risalita da un mese a questa parta.

Il Portomansuè dopo il clamoroso crollo con la Robeganese punta al pronto riscatto sul campo di un'Eclisse Carenipievigina che tra le mura amiche ha faticato molto in questa stagione.

Derby a Motta di Livenza tra la Liventina e l'Opitergina, un grande classico del calcio dilettantistico trevigiano. Tantissimi gli ex in maglia biancorossa dopo il travaso avvenuto la scorsa estate.

Dopo le due ultime due sconfitte, arrivate in modo piuttosto rocambolesco, il Vittorio Falmec ospita il pericolante Istrana per tornare al successo e non disperdere quanto di buono fatto negli ultimi mesi.

Infine impegno casalingo per il Giorgione che affronterà il Sandonà: all'andata i rossostellati sbancarono 1-0 lo Zanutto con la rete di Pluchino.

Di seguito il programma completo e gli arbitri designati:

Eclisse Carenipievigina-Portomansuè: Garbo di Monza

Giorgione-Sandonà: Gatta di Sassari

Liventina-Opitergina: Scomazzon di Vicenza

Piovese-Godigese: Zaccheria di Legnago

Robeganese-Arcella: Zampieri di Rovigo

Spinea-Unione Limana Cavarzano: Atanasov di Verona

Treviso-Calvi Noale: Benestante di Aprilia

United Borgoricco Campetra-Città di Caorle La Salute: Cazzavillan di Vicenza

Vittorio Falmec SM Colle-Istrana: Liviero di Vicenza