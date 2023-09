Eccellenza, pareggio per la LeO nella prima casalinga

LIVENTINA OPITERGINA - UNITED BORGORICCO CAMPETRA 1-1

Liventina Opitergina (4-3-1-2): Vidizzoni, Basei, Rosina, Cotali, Benedetti, Salviato, Tagliapietra, Serafin (43' st Saramin), De Martin (30' st Dell'Andrea), Akafou, Crivaro (22' st Gurnari). All. Bodo.

United Borgoricco Campetra (4-3-3): Piva, Girardi, Scremin (37' Marangoni), Regazzo (26' st Corteggiano), Buson, Beccaro, Tescaro, Fighera (5' st Barichello), Cappella, Volpato, Tronco. All. Malerba.

Reti: pt 40' Crivaro; st 14' Beccaro.

Arbitro: Checchin di Mestre (assistenti Betello e Caminotto di San Donà di Piave).

Note: espulsi Akafou all'8' del st e Beccaro al 39', entrambi per somma di ammonizioni. Ammoniti Salviato, Barichello, De Martin, Rosina. Angoli 2-4. Recuperi pt 0', st 5'. Spettatori 200 circa.

Oderzo.

Maglia nera per la LeO, schierata da mister Bodo con il 4-3-1-2: Cotali mediano basso, mezzali Serafin e Akafou, Tagliapietra dietro le due punte Crivaro e De Martin. Divisa rossa invece per lo United BC, in campo con il 4-3-3: ali Tescaro e Tronco con il bomber Cappella centrale. Al 14' occasione per gli ospiti sugli sviluppi di un calcio di punizione, Fighera colpisce il palo esterno con un tiro da posizione ravvicinata. E' una partita in ogni caso decisamente molto tattica, due squadre in primis attente a non scoprirsi. Al 27' buona ripartenza della LeO, De Martin imbecca Crivaro, salva in scivolata Scremin che si rifugia in corner. Due minuti dopo bella sgroppata di Tagliapietra che va via sulla fascia, da dentro l'area prova una conclusione a giro che però si perde sul fondo. Al 33' traversone di Tronco, rimette in mezzo Tescaro per Cappella che da ottima posizione non trovo però il guizzo vincente. Due minuti dopo Buson di testa nel provare il retropassaggio rischia un clamoroso autogol con la palla che esce alla sinistra di Piva per una questione di centimetri. La LeO al 40' passa in vantaggio: i padroni di casa si procurano un calcio di punizione dal limite dell'area, Crivaro pennella e insacca alla sinistra di Piva.

Al 2' ripartenza LeO con Akafou, palla a De Martin che avanza fino al limite e tira però nettamente alto. La partita può cambiareal 7' quando Akfaou si becca il secondo giallo per una parola di troppo e lascia i suoi in 10. Tempo tre minuti e Vidizzoni salva i padroni di casa, tiro di Tronco e parata. Al 14' pareggio dello United Borgoricco Campetra: calcio d'angolo, Vidizzoni respinge corto una prima conclusione, Beccaro in tap-in insacca. Il tecnico di casa Bodo si copre, al 22' toglie Crivaro e inserisce Gurnari per rinforzare la mediana. La LeO si rivede con un piazzato di Cotali al 28', Piva ci mette i pugni. Al 35' sinistro di Corteggiano dai 20, palla alta di un metro. Al 39' fallo di Beccaro su Dell'Andrea, secondo giallo anche per lui: punizione seguente di Cotali, Serafin calcia, muro deciviso di un difensore che devia in corner. Al 45' gran botta di Volpato dal centrodestro, brividi per il pubblico locale con la palla alta di un soffio.