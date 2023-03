Eccellenza, il Portomansuè batte 2-0 il Treviso e riapre il campionato

TREVISO - PORTOMANSUÉ 0-2



Treviso (3-4-1-2): Lombardi, Salviato, Stefani, Soncin (15' st Boron), Boscolo Berto (28' st Mosca), Severgnini (31' st Simeoni), Ghiraldo (28' st Shukolli), Malagò, Sottovia, De Poli (42' st Guccione), Posocco. A disp. Fiorenzato, Busatto, Marinello, Marcolin All. Enrico Cunico.



Portomansuè (4-3-3): Ruggiu, Pavarini, Granati, Nicoletti, Pramparo, De Biasi, Urbanetto, Dassiè (4' st Grandin), De Martin (34' st Furlan), Filippini (45' st Colombera), Tomasella (42' st Mihali). A disp. Campanerutto, Colombera, Pessot, Bonamaison, Ros, Migotto. All. Marco Marchetti.



Reti: pt 37' De Martin, st 44' Furlan.



Arbitro: Costa di Busto Arsizio (assistenti Targa e Popovic, entrambi di Padova).



Note: espulso per proteste all'11' del st Campi (preparatore atletico Treviso). Ammoniti Filippini, Boscolo Berto e Nicoletti. Angoli 10-4. Recuperi pt 0', st 7'. Spettatori 1000 circa.



Treviso. Un cinico e quadrato Portomansuè vince 2-0 al Tenni e riapre del tutto i giochi per la vittoria del campionato: la squadra di Marchetti soffre per mezz'ora, improvvisamente passa in vantaggio e poi riesce a gestire il risultato finchè Furlan chiude i giochi. Cade invece il Treviso che oggi in caso di successo avrebbe messo in ghiaccio la promozione: non è andata così perchè dopo aver creato tanto i biancocelesti una volta sotto si sono interstarditi, diventando lenti e macchinosi.



Classica maglia biancoceleste per il Treviso, schierato da mister Cunico con il 3-4-1-2: laterali Stefani e Ghiraldo, De Poli a supporto delle punte Sottovia e Posocco. Divisa nera per il Portomansuè che si dispone con un 4-3-3 piuttosto offensivo: l'ex Granati terzino sinistro, Nicoletti davanti alla difesa, ali d'attacco Filippini e Urbanetto. L'inizio di partita è su ritmi molto intensi, si vedono due squadre che si affrontano senza troppi tatticisimi e a viso aperto. Al 9' la prima vera conclusione in porta della partita porta la firma di Sottovia che calcia da posizione defilata, Ruggiu respinge. Il portiere del Portomansuè al 15' si distende alla sua sinistra per parare una conclusione di Sottovia da una ventina di metri. Al 18' punizione per i biancocelesti da posizione molto interessante, la conclusione di capitan Salviato si spegne sul fondo di poco. Il Treviso ci riprova di nuovo al 20': Sottovia imbecca Stefani, il cui tiro viene deviato in modo decisivo da Pramparo e finisce in angolo. I biancocelesti chiudono nella propria metà campo il Portomamsuè che si fa vivo al 23' con una conclusione di Filippini che approfitta di una palla persa ma non inquadra lo specchio per un metro abbondante. Al 28' ripartenza del Treviso, Posocco si attarda però nella conclusione e viene murato da Granati. Al 32' De Poli allarga per Posocco, cross basso per Sottovia che devia debolmente e Ruggiu si trova la palla giusta in mano. Il Tenni al 34' resta ammutolito: cross di Stefani, meravigliosa mezza rovesciata di Sottovia che però è sfortunato e colpisce la parte alta della traversa. Un gesto tecnico pazzesco che viene giustamente applaudito dal pubblico. Al 37' il Portomansuè passa in vantaggio: De Martin prende palla dalla sinistra, si accentra e va al tiro, Lombardi devia ma la sfera entra ugualmente alla sua destra. Nei minuti restanti del primo tempo il Treviso prova a reagire ma tuttavia non crea granchè.



Il gol cambia del tutto l'inerzia della partita: un Treviso a cui era mancato solo il gol non riesce più a rendersi pericoloso come nella prima mezzora, il Portomansuè alza nettamente il baricentro e si difende con ordine. Al 16' proteste vivaci del Treviso per una trattenuta in area a Sottovia, l'arbitro è lì a due passi e fa ampi cenni di proseguire. I biancocelesti iniziano a fare possesso palla ma la manovra è lenta e prevedibile per impensierie una squadra esperta come il Portomansuè. Al 27' sugli sviluppi di un corner la sfera arriva a Sottovia che si gira e calcia, palla altissima. Al 33' prima conclusione degli ospiti del secondo tempo, De Martin calcia di potenza da una ventina di metri, Lombardi respinge il tiro che è piuttosto centrale. Al 37' cross di Stefani, colpo di testa di Sottovia che però non riesce a imprimere la forza necessaria alla sfera che è preda di Ruggiu. Il Treviso prova il tutto per tutto, al 42' entra Guccione per De Poli. Il Portomansuè sigilla la vittoria al 44': Salviato si fa anticipare da Furlan che si invola in solitaria verso la porta, calcia sul primo palo e infila un Lombardi anche in questo caso tutt'altro che perfetto. Al 46' trattenuta di Nicoletti su Sottovia, è calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso Sottovia, Ruggiu intuisce e respinge il tiro alla sua sinistra. Non è proprio giornata per il Treviso, per il Portomansuè è invece una vittoria storica.