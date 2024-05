Eccellenza, nuovo ingresso societario per il Conegliano

Dopo l’ottima stagione disputata nel campionato di Eccellenza, conclusa con un pareggio nella finale playoff contro il Sandonà 1922, il Conegliano 1907 getta le basi per la nuova stagione 2024/2025 impreziosendo la compagine societaria con l’ingresso di Nicola Fornasier, il quale ricoprirà il ruolo di CEO dell’Area Tecnica e Sportiva.



Nicola, classe 1984 e coneglianese doc, è cresciuto calcisticamente a Conegliano, dal settore giovanile sino alla prima squadra di Serie D, per poi iniziare la carriera di direttore sportivo: Vazzola in Promozione, Vittorio Veneto in Eccellenza ed infine Dolomiti Bellunesi in Serie D.



Fornasier avrà un duplice incarico: a fianco del confermato Direttore Sportivo Carlo Casagrande rinforzerà ulteriormente la prima squadra; contribuirà, inoltre, a proseguire il percorso di crescita della società affiancando il Direttore Generale Denis Mazzucco e l'intera classe dirigenziale.