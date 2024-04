Giudice sportivo, i provvedimenti in Eccellenza e Promozione

Il giudice sportivo Giovanni Molin, nella riunione del 24 aprile 2024, ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari per le società trevigiane di Eccellenza e Promozione:

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per quattro giornate per D'Arrigo Gianluca (Eclisse Carenipievigina) "per atteggiamento particolarmente irriguardoso verso l'assistente arbitrale, in quanto dopo l'assegnazione della rete contro la propria squadra si alzava dalla panchina e si avvicinava all'assistente arbitrale insultandolo e toccandolo più volte sul braccio".

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara per recidività in ammonizione a Cofini Dario (Liapiave), Sagui Enrico (Salvatronda), Spigariol Tommaso (Villorba), Santarossa Fabio (Fontanelle), Marchesin Matteo (Città di Paese). .

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

De Lazzari Nicolò (Giorgione), Granati Tiberio (Portomansuè), Granziera Davide (Conegliano), Sibilia Davide (Eclisse Carenipievigina), Geronazzo Riccardo (Caerano), Marinello Luis (Montello). .