Promozione, il punto con mister Da Riva del Caerano

In vista del match di domenica con il Real Martellago il tecnico del Caerano Mirco Da Riva ha rilasciato una breve dichiarazione:

"Domenica esordiamo a Martellago, sarà importante non perdere e continuare sulla scia positiva della coppa, continuando a fare quello che di buono si è visto. I ragazzi sono stati disponibili, dobbiamo crescere, molti sono nuovi e anche io. Sulla partita di domenica scorsa è sempre bello vincere, il percorso in ogni caso è lungo e siamo solo all'inizio. La partita è stata condizionata dall'espulsione di un giocatore del Noventa, ci ha un po' agevolato: non guardiamo al risultato ma al lavoro che stiamo facendo".