Prima Categoria, il Barbisano Eclisse vince il derby con la Cisonese

CISONESE - BARBISANO ECLISSE 0-1



Cisonese (4-3-3): Comello, Marostica (20' st Scattolin), Ait Oumghar, Riva, Buogo, Pasin, Grava, A. Trentin, Frozza (33' st Casagrande), Pilat (20' st M. Trentin), Finotello (11' st Balasz). All. Pradel.



Barbisano Eclisse (4-3-3): Gallina, Grotto, Spagnol, D. Stella, Zanette, Pompeo (18' st Filippi), Sane (30' st Antoniazzi), Marchesin, G. Stella (12' st Gava), Nardi, El Bakthaoui (45' st Markovic). All. Dorigo.



Reti: st 8' Spagnol



Arbitro: Baroni di Mestre.



Note: espulso Scattolin al 42' del st per somma di ammonizioni. Ammoniti Nardi, Spagnol, Frozza, M. Trentin, El Bakhtaoui, Marchesin. Recuperi pt 2', st 5'. Angoli 3-3. Spettatori 300 circa.



Cison di Valmarino. Colpo grosso del Barbisano Eclisse che batte 1-0 la Cisonese nel derby: davanti a un'ottima cornice di pubblico la squadra arancioblu si impone grazie all'incornata di Spagnol a inizio secondo tempo e al penalty parato da Gallina a Frozza. Un successo pesante nella corsa salvezza della squadra di mister Dorigo che torna a espugnare il campo di Cison dopo qualcosa come 50 anni. I padroni di casa possono recriminare per il già citato rigore non segnato e per un secondo tempo non all'altezza del primo.



Completo nero per la Cisonese che si dispone in campo con un 4-3-3, Pilat davanti alla difesa, ali Grava e Finotello, di punta Frozza. Divisa tradizionale arancioblu per il Barbisano Eclisse, schierato da mister Dorigo con un modulo speculare: a guida della squadra l'eterno Nardi (46 anni ad agosto), a suo fianco le mezzali Pompeo e Marchesin, largo a sinistra El Bakhtaoui, autore di un pokerissimo domenica scorsa. Subito pericoloso il Barbisano al 5' con un destro di Sane che si perde di poco sul fondo. Immediata la risposta della Cisonese, al 6' cross basso dal fondo per Riva che dal limite sfiora il palo, il suo rasoterra è deviato e termina in corner. Alla battuta va Pilat che costringe Gallina al salvataggio con un traversone a giro insidioso. Al 18' Sane, tra i più pimpanti del Barbisano, sguscia sulla destra e serve El Bakhtaoui, il cui tiro è deviato in corner da un difensore. Gli arancioblu due minuti dopo andrebbero in vantaggio: El Bakthaoui vince un rimpallo e si ritrova davanti a Comello, infilandolo alla sua destra, l'arbitro però lo annulla per un tocco con il braccio dell'attaccante del Barbisano. La Cisonese torna a farsi vedere dalle parti di Gallina poco prima della mezzora con un calcio di punizione di Pasin dai 20 metri che termina non di molto alto. Al 34' invece sul corner di Pilat va a a vuoto Gallina in uscita alta, Pasin fa da sponda per Finotello che incredibilmente da tre metri non riesce a deviare in rete ciccando del tutto. Tre minuti dopo Grava serve Pilat che viene chiuso proprio sul più bello da Zanette. Al 42' proteste del Barbisano per un possibile fallo da rigore su El Bakhtaoui, l'arbitro lascia proseguiere, Pompeo da posizione interessante tira però alle stelle.



Al 2' Grava prende palla sulla destra, salta in qualche modo sia Spagnol che Daniele Stella, chiudendo poi troppo la conclusione che termina sul fondo. Un minuto dopo contrasto duro in area Barbisano tra Sane e Ait Oumghar, l'arbitro fischia fallo al giocatore della Cisonese e ammonisce anche Nardi per proteste. Gli ospiti arancioblu sbloccano il punteggio all'8' quando sugli sviluppi di un corner sbuca Spagnol che di testa insacca alle spalle di Comello. Corre subito ai ripari mister Pradel della Cisonese che inserisce Balasz al posto di Finotello. I padroni di casa si sbilanciano in avanti e rischiano di subire il raddoppio: al 15' ripartenza Barbisano affidata a Spagnol, palla per El Bakhtaoui su cui esce con un'ottima scelta di tempo Comello che evita così lo 0-2. Al 27' calcio di punizione per la Cisonese dal limite dell'area, tira Frozza, barriera piena, riprende lo stesso che calcia di nuovo, deviazione netta con il braccio di Grotto e rigore per i padroni di casa. Dagli undici metri va Frozza, Gallina intuisce e blocca la conclusione. Al 32' ripartenza del Barbisano con El Bakhtaoui che crossa basso, in mezz all'area carambola tra Trentin e Gava, semplicemente straordinario Comello che con un riflesso felino a mano aperta alza la sfera sopra la traversa. Il portiere della Cisonese salva nuovamente i suoi al 35', parando in tuffo il tiro rasoterra di Gava. La Cisonese si rivede al 41': lancio di Grava, inserimento di Matteo Trentin che di testa gira però sul fondo. Passano due minuti e i padroni di casa restano in 10, fuori il subentrato Scattolin per doppio giallo. Nei minuti di recupero la Cisonese si getta all'arrembaggio per cercare il pari, il Barbisano fa muro e blinda l'1-0 fino al triplice fischio di Baroni.