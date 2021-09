La biglietteria elettronica è operativa

La biglietteria elettronica del Treviso Fbc 1993 è operativa e on line! La società Treviso Fbc 1993 comunica che dalla prima gara interna di Coppa contro il Carenipievigina prevista per il 12 settembre alle ore 16 l’accesso allo stadio Tenni potrà avvenire esclusivamente tramite l’acquisto dei biglietti on line o in prevendita nei locali autorizzati.