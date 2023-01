Calcio trevigiano in lutto, si è spento Claudio Dal Pos

Si è spento a soli 56 anni, a causa di una terribile malattia, Claudio Dal Pos eccellente terzino sinistro della sinistra Piave.



Claudio, chiamato dagli amici “Caio Rivera” per il suo piede mancino e per la fede milanista, ha iniziato fin da piccolo con gli amici a giocare a calcio e a mostrare tutta la sua abilità e passione. Poi a 12 anni con l’A.C. San Vendemiano ha intrapreso la sua vera carriera sportiva che, in seguito al giovane esordio in prima squadra lo ha portato prima a Mareno in Promozione, e successivamente ad affermarsi definitivamente a Vittorio Veneto inizialmente in Promozione e poi in Eccellenza grazie allo spareggio vinto l’anno precedente. Successivamente ha continuato a San Martino di Colle Umberto e poi nonostante i critici infortuni subiti ad entrambe le ginocchia, la sua passione lo ha portato a terminare il suo percorso di giocatore, quasi quarantenne, a Codognè.



I funerali si terranno lunedì 16 gennaio ore 15:30 presso la parrocchia di San Vendemiale Vescovo (TV). La nostra redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari.