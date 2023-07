Seconda Categoria, continua la campagna acquisti del Madonna della Salute

Il Madonna della Salute annuncia l'arrivo di Michele Scatigna, portiere, e Andrea Dussin, difensore

Altro estremo difensore in forza ai Blu per questa stagione, Michele è un classe 1998 che inizia la sua carriera calcistica a Vallà, che poi diventerà Riese in seguito alla fusione. A Vedelago prende parte ai Giovanissimi regionali dove rimane per 2 anni per poi passare a Cornuda in categoria Allievi regionali. Qui il ritorno a Riese per gli Juniores ed il passaggio quindi al Ramon dove rimane ben 8 anni tra seconda e terza categoria, vantando ben 5 titoli: 2 volte il campionato di terza, 2 volte la coppa ed una supercoppa provinciale.

Dussin, Classe 1995, si fa tutte le giovanili a Riese, nel 2015/16 debutta in seconda categoria al Riese-Vallà per poi passare al Castione nella medesima categoria. Nel 2017/18 il debutto in prima categoria all’Union RSV, fino al quadriennio in Seconda al San Floriano. L’anno scorso in forza al Castione, sempre in Seconda categoria