Eccellenza, Flavio Carnovelli analizza il momento del Treviso: "Non facciamo drammi, è un periodo che non ci gira"

La sconfitta sul campo del Portomansuè certifica il momento no del Treviso che dopo un avvio di campionato folgorante ha rallentato la marcia nelle ultime settimane, ottenendo solo un punto in tre partite. Niente drammi per ora per i biancocelesti di mister Flavio Carnovelli, ancora alla guida della squadra in atteso del rientro dalla squalifica di Enrico Cunico, ma domenica al Tenni arriverà una squadra tosta come lo United Borgoricco Campetra.

Carnovelli ha commentato così l'incontro di domenica ai microfoni di Andrea Zanardo di SNW: "E' un periodo che non ci gira, purtroppo è un momento no e dobbiamo lavorare per risolvere questi problemi. Non è possibile che i portieri avversari facciano 10/12 parate e il nostro prende 3 gol senza farne una, è un qualcosa che dobbiamo valutare e rivedere. La prestazione dei ragazzi c'è stata anche oggi, aldilà del risultato che è negativo. Non facciamo drammi, lavoriamo perchè passi questo momento negativo. Siamo una buona squadra e lo abbiamo dimostrato fino ad ora, non possiamo pensare di vincere tutte le 36 partite. Abbiamo sempre dato tutto, oltre a noi ci sono anche le altre squadre. Tutti con noi faranno la partita della vita, dobbiamo sempre dare il massimo".