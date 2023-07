Che colpo del Treviso: preso l'ex Cittadella Romano Perticone

Il Treviso FBC 1993 nel corso della conferenza stampa di ieri pomeriggio ha ufficializzato l’approdo nel capoluogo della Marca di Romano Perticone.

Nato a Melzo nel 1986, il difensore centrale approda a Treviso dopo aver disputato 485 gare nei professionisti e 9 reti. Un importante bagaglio di esperienza sarà quindi a disposizione di Mister Florindo che avrà quindi un Perticone in più per affrontare la prossima stagione in Serie D.

Cresciuto nelle giovanili del Milan, con cui ha debuttato in prima squadra, il nuovo difensore biancoceleste ha vestito nell’ordine le maglie di Pizzighettone, Verona, Cremonese, Livorno (27 presenze in Serie A nel 2009-10), Sampdoria, Modena, Novara, Empoli, Trapani, Cesena e Salernitana fino ad arrivare nel settembre del 2019 a Cittadella con cui ha disputato le ultime 4 stagioni nel campionato di Serie B.

“ Siamo qua ad aggiungere un altro tassello per il Treviso Calcio non indifferente. Romano è un giocatore che ci potrà aiutare a 360°– sono le prime parole di Marco Pinzi in Conferenza Stampa – Ringrazio il Direttore per il lavoro svolto che ha portato Romano Perticone a Treviso”.

“Avere l’opportunità di portare a Treviso un giocatore di esperienza come Romano Perticone non capita tutti i giorni – aggiunge il DG Gementi che sottolinea – A lui ho chiesto se poteva venire a darmi una mano a Treviso e ci siamo accordati in un attimo. Un grande benvenuto a Romano che sono certo ci possa dare una grossa mano sia in campo che fuori”.

“Mi sento fortunato ad essere qui. Tutto quello che ho fatto sul campo fino ad ora non conta più, da oggi dovrò dimostrare di essere un giocatore importante per Treviso e scendere in campo con questa maglia per aiutare i miei compagni a crescere. La categoria non conta nulla, l’importante è avere gli stimoli giusti e l’ambiente giusto. Cercherò di trasmettere ai compagni la mia mentalità e approccio” – sono le prime parole di Perticone da nuovo giocatore del Treviso FBC 1993.