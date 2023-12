Colpo del Monte Prodeco: sconfitto il Cjarlins Muzane

CJARLINS MUZANE – MONTE PRODECO 0 – 1

CJARLINS MUZANE: Carnelos, Zarrillo, Guizzini, Castagnaviz (24’ st Scozzarella), Dionisi, Cuomo, Osuji, Nchama, Kyeremateng (30’ st Lucatti), Belcastro (34’ st Destito), Bassi. A disposizione: Bonucci, Loi, Grassi, Cigagna, Chiccaro, Gaspardo. All. Randon.

MONTE PRODECO: Masut, Erman, Brero, Curumi, Abdulai (32’ st Thiam), Crestani, Borghesan, Formari, Fabbian, Guifo, Chinellato (45’ st Mendes). A disposizione: Spadetto, Pacini, Devici, Scappin, Afi, Pilotto. All. Vernucci.

Arbitro: Marchetti di L’Aquila.

Marcatore: st 26’ Crestani.

Note. Angoli: 6 a 4 per il Cjarlins Muzane. Recupero: 0’ e 5’. Ammoniti: Borghesan, Dionisi, Brero, Curumi, Guizzini, Fabbian e Chinellato.

Un cinico Monte Prodeco sfrutta l’unica conclusione in porta per conquistare bottino pieno e tre punti d'oro: i biancocelesti si portano così a +4 dai playout. Primo tempo avaro di occasioni e dopo un calcio di rigore richiesto dal Cjarlins Muzane per il contatto dentro l’area tra Masut e Belcastro, il duello si ripete al 30’ quando il calcio di punizione, da posizione centrale, dello stesso trequartista di casa termina la sua corsa tra le braccia dell’estremo ospite. Mantiene il predominio territoriale netto il Cjarlins Muzane con il Monte Prodeco che si fa vedere solo con il calcio di punizione di Abdulai respinto con i pugni da Carnelos. Ci prova il Cjarlins Muzane e al 40’ Osuji, servito da Castagnaviz, non inquadra lo specchio della porta prima del destro di Belcastro, dagli sviluppi di un calcio d’angolo da lui stesso battuto, respinto con i pugni da Masut. Ripresa che non cambia nel motivo e Cjarlins Muzane che confeziona immediatamente la più clamorosa occasione per il vantaggio quando Kyeremateng si invola dalla sua metà campo e dal limite dell’area calcia trovando la respinta di Masut; sulla palla si avventa Bassi il cui tap-in, a porta vuota, è alto sopra la traversa. Spinge la squadra di casa e al 21’ il lungo lancio dalle retrovie è spizzato da Osuji per Belcastro il cui diagonale è bloccato in due tempi da Masut prima che la beffa, puntuale, si materializzi: il traversone di Formari è controllato dentro l’area da Crestani che con il destro supera Carnelos. Esordio per Lucatti e assalto finale Cjarlins Muzane: in pieno recupero ci provano Dionisi, con il suo destro respinto da Masut e Nchama, ma il suo colpo di testa da buona posizione è fuori di pochissimo.