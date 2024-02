Conegliano sbanca Firenze e si proietta alla Coppa Italia

Il pericolo che la mente fosse rivolta alla Coppa Italia poteva essere fisiologico, ma la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano non si è distratta ed ha battuto in quattro set Il Bisonte Firenze malgrado un robusto turnover attuato da coach Daniele Santarelli.

C'era anche la grande occasione di allungare il passo sulla seconda in classifica, l'Allianz Vero Volley Milano, battuta ieri da Novara dall'anticipo, e le pantere l'hanno colta scendendo in campo piuttosto determinate e concentrate. Il vantaggio di otto punti sulla diretta inseguitrice non può che essere un bene, ora che ben presto gli impegni nelle altre competizioni torneranno ad incalzare.

Il primo è la final four di Trieste, che vedrà le gialloblù affrontare sabato prossimo la Reale Mutua Fenera Chieri, grande sorpresa (ma non troppo) del torneo. Ci sarà quasi una settimana per smaltire le tossine e recuperare al meglio le energie necessarie ad affrontare una due giorni che si preannuncia molto intensa e stimolante.

La partita

Santarelli sceglie Wolosz al palleggio con Piani opposta, al centro Squarcini e De Kruijf, schiacciatrici Lanier e Robinson Cook, libero De Gennaro.

I cambi di formazione dunque non sono pochi ma l'Imoco parte bene con il muro di Wolosz (8-10). Il Bisonte deve riagganciare la zona playoff e con Kraiduba ribalta il parziale (un muro e due attacchi per il 14-13). La forza di un gruppo è quella di non risentire di eventuali assenze: Piani e Lanier realizzano 4 punti a testa, Cook fa il resto. Conegliano vince il primo set 19-25.

Firenze non ci sta e viene rivitalizzata dall'ingresso dell'ultima arrivata, la statunitense Klipp (2-0). Squarcini risponde subito a tono (2-3). Le padrone di casa mettono un parziale di 9-2 volando sull'11-5 e costringendo al time out Santarelli. Lanier prova a suonare la carica (13-9), Stivrins e Alsmeier non si fanno pregare (15-9). Nuovo time out per le gialloblù, che si riportano sul 15-12. Kipp a muro mantiene il vantaggio (15-18), chiude Alsmeier per il 25-22 regalando il pari alle bisontine.

Vittoria Piani è la protagonista della terza frazione di gara (1-5). Di De Kruijf il punto che segna la fuga delle pantere (9-16). Il gioco scorre senza particolari sussulti e Conegliano chiude sul 18-25 con Wolosz.

C'è il viaggio di ritorno da affrontare, non certo breve, e si schiaccia il piede sull'acceleratore. La fast di De Kruijf vale il 4-6, la risposta di Firenze è affidata ad Acciarri (10-10). Ishikawa e Leonardi tengono le biancocelesti a contatto, ma l'errore di Alsmeier cambia l'inerzia della gara (17-19). Squarcini, Cook e Piani confezionano il break decisivo (17-21), chiude De Kruijf per il 19-25 che manda tutti negli spogliatoi.

Il tabellino

IL BISONTE FIRENZE-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 1-3

(19-25,25-22,18-25,19-25)

Il Bisonte: Battistoni, Kipp 8, Kraiduba 6, Graziani 11, Mazzaro 1, Stivrins 3, Leonardi, Acciari 3, Agrifoglio, Ishikawa 13, Alsmeier 12, Ribechi ne, Lazic ne, Cesà ne. All.Parisi

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 1, De Kruijf 10, Piani 14, Gennari, Robinson Cook 21, Lanier, De Gennaro, Haak 1, Bugg, Squarcini 12, Bardaro, Fahr ne, Lubian ne, Plummer ne. All. Santarelli

Arbitri: Boris e Selmi

Durata set:23′,29′, 27′, 28′

Note: Errori battuta: Fi 10,Co 15; Aces: 3-2 ; Muri: 11-9

MVP: Robinson Cook