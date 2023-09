Coppa Italia Eccellenza, il Conegliano cala il tris sul Cavarzano

Il Conegliano rifila un secco tris al Cavarzano e vede il passaggio del turno: basterà un pareggio nell'ultima giornata con l'Eclisse Carenipievigina per andare ai quarti di finale.

La partita, giocata al Barison di Vittorio Veneto per l'indisponibilità del Soldan, è stata in equilibrio fino a un quarto d'ora dalla fine. Nel primo tempo non succede moltissimo: il Conegliano si rende pericoloso con un tiro di Doria parato da Solagna mentre al 37' l'arbitro assegna in un primo momento il rigore per un fallo su Cais ma poi lo annulla quando si rende conto che l'assistente ha la bandierina alzata. Sul finire di tempo palla gol per i bellunesi: Bez lancia Fiabane, Rallo in uscita riesce a deviare la conclusione e poi la difesa spazza.

A inizio ripresa Doria si divora il vantaggio, calciando alle stelle una ribattuta corta di Solagna. Al 18' punizione di Perosin, il portiere para corto, Sommacal in ribattuta manda a lato di poco. Sull'altro fronte gran giocata dal limite di Paier, Rallo alza la sfera sopra la traversa con una bella parata. Il Conegliano inizia a premere: al 25' deviazione su corner di Cais, Bortot salva sulla linea. Al 34' dalla bandierina batte Paladin, sul primo palo irrompe Facioni e firma l'1 a 0. Al 43' Paladin apre e chiude il contropiede: lancio in profondità per Facioni, cross in mezzo dal fondo, sponda di Cais per l'ex Liapiave che appoggia in rete da due passi. A tempo scaduto rigore per il Conegliano procurato da Tonon, dal dischetto trasforma Urbanetto.