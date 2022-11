Trofeo Veneto di Promozione, il Caerano passa ai quarti di finale

Continua il percorso nel Trofeo Regione Veneto del Caerano che ieri sera negli ottavi di finale ha battuto in casa per 3-1 il Badia Polesine. Ottima prestazione dei biancorossi che chiudono la pratica in un'ora grazie alla doppietta di Scappin e alla rete di Ganeo prima di subire la rete della bandiera da Gennaro.

Nei quarti di finale, in programma mercoledì 1° febbraio 2023, la squadra allenata da Simone Pavan affronterà i padovani dell'Unione Cadoneghe.