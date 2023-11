Trofeo Regione Veneto di Seconda Categoria, i risultati dei sedicesimi e gli abbinamenti del prossimo turno

Si sono giocati ieri sera i sedicesimi di finale del Trofeo Regione Veneto di Seconda Categoria: una brutta serata per le squadre della Marca considerato che l'unica rimasta in corsa è il Madonna della Salute, vincente per altro nel derby con il Bessica. Sono infatti state eliminate ai calci di rigore sia il Lovispresiano sia l'Union Ezzelina mentre la Fulgor Trevignano è caduta 2-0 in casa con i mestrini dell'Altobello.

Di seguito i risultati completi:

Altopolesine - Villa Bartolomea 1-2 Arbizzano - Juventina Valpantena 1-0 Bessica - Madonna della Salute 0-2 Meolo - Lovispresiano 1-1, Meolo vince ai rigori Cavallino - Annonese 0-0, Annonese vince ai rigori Colli Euganei - Nova Gens 1-0 Colognola ai Colli - Aurora Marchesino 1-3 Comelico - Ponte nelle Alpi 1-2 Fulgor Trevignano - Altobello Aleardi Barche 0-2 Isola Castelnuovo - Orsiana 3-0 Montecchio S. Pietro - Ronchi MGA Olimpia Verona - Rosegaferro 1-1, Olimpia vince ai rigori Q4 Padova - Grego Padova 1-3 S. Fidenzio Polverara - Zianigo 3-0 Union Ezzelina - Montecchio Precalcino 1-1, Montecchio vince ai rigori Villanovese - Porto Tolle 2-0

Abbinamento degli ottavi:

Arbizzano-Olimpia Verona, Aurora Marchesino-Villa Bartolomea, Villanovese-Colli Euganei, Grego Padova-S. Fidenzio Polverara, Montecchio S. Pietro-Isola Castelnovo, Montecchio Precalcino-Madonna della Salute, Altobello Aleardi Barche-Meolo, Annonese-Ponte nelle Alpi.