Crollo della Godigese

La Godigese aveva iniziato con il piglio giusto visto che in apertura un bel cross di de Stefani per la testa di Franchetti aveva impegnato il portiere. Immediata replica ospite con una ciabattata di Lucci finita a lato. Ma un minuto più tardi, all'11' un bel cross per la testa di Lucci che smarca Bernardes che spalle alla porta in area si gira benissimo e piazza una rasoiata che Fior raccoglie in porta. Reazione Godigese solo nel possesso palla. In quanto ad occasioni, non pervenute. Sì, angoli a iosa ma poco se non male sfruttati. In questi frangenti da annotare una gran botta dal limite di Simonetto ben parata da Zennaro e poi di Bordignon su calcio piazzato. Ma a rendersi pericolosissimi su calcio piazzato dal limite al 45' ancora lo Scardovari con Crepaldi il cui tiro si stampa sulla traversa.

La ripresa

Nella ripresa i tifosi di casa si aspettavano il cambio di passo che spesso aveva caratterizzato le rimonte godigesi. La partita invece ha offerto una girata al volo spettacolare di Cendron al quarto d'ora da due passi finita alta quindi un tiro della disperazione di Ricci alla mezz'ora replicato qualche minuto dopo, alto sopra la traversa. Infine anche una deviazione da due passi di Cendron finita fuori ha fatto capire ai tifosi di casa che proprio non è giornata. E' bastato che lo Scardovari diligentemente mantenesse i suoi tre uomini davanti a Zennaro per mandare in tilt i piani tattici dei godigesi.