Dario Sottovia resta al Treviso

Il Treviso FBC 1993 rende noto che Dario Sottovia vestirà la maglia biancoceleste anche per la stagione 2023/24. L’attaccante è arrivato a Treviso nell’estate del 2022 con l’obiettivo di trascinare a suon di gol i biancocelesti alla conquista della Serie D. Alla fine della stagione appena conclusa sono state 33 le marcature che il bomber, classe ‘89, ha realizzato durante la stagione.



“Dario oltre ad essere apprezzato dai tifosi per le sue reti, è una figura importante per tutta la società – sottolinea il Presidente del Consorzio Marco Pinzi -, è fondamentale per lo spogliatoio ed è sempre presente quando si tratta di promuovere il nostro movimento sia con i bambini che con i tifosi. Dopo essere stato fondamentale nel raggiungimento della Serie D, non potevamo rinunciare ad un giocatore come lui”.



“Sono contento, per me è un obiettivo raggiunto e un punto di partenza in una città e una società dove mi sento amato e a casa – sono le prime parole di Dario Sottovia dopo la conferma -, spero di contribuire ancora a far gioire i miei tifosi e a portare Treviso dove merita”.



“Auguro a Dario di vivere un’altra stagione ricca di soddisfazioni come quella appena conclusa, con l’affetto della tifoseria e la stima di tutta la società per l’entusiasmo e la passione con cui ha abbracciato il nostro progetto sportivo” – ha dichiarato il Vice Presidente Enrico De Bernard.