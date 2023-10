De Respinis fa esplodere il Tenni al 91°: battuto il Cjarlins Muzane

TREVISO – CJARLINS MUZANE 1-0

TREVISO Sperandio, Nunes, Salviato, Arcopinto, Posocco (15’ st De Respinis), Mariutto (15’ st Lattuchella), Raggio, Mambelli, Farabegoli, Gnago, Beccaro (22’ st Meola). All. Florindo.

CJARLINS MUZANE Bonucci, Loi, Grassi (34’ st Guizzini), Nchama (45’ st Esposito), Gentile, Cuomo, Bassi (38’ st Fasolo), Osuji, Calì (15’ st Fyda), Belcastro (15’ st Gatto), Bussi. All. Parlato.

Arbitro: Caggiari di Cagliari.

Reti: st 46’ De Respinis.

Note: angoli 3 a 3. Recuperi: 1’ e 6’. Ammoniti: Nchama, Mariutto, Gentile, Bassi, Gnago, Fasolo, Meola ed Esposito.

Il Treviso all’ultimo assalto con De Respinis trova la zampata vincente che vale i tre punti sul Cjarlins Muzane e ottiene il secondo successo interno stagionale. Primo tentativo di marca Cjarlins Muzane, quando Nchama, appostato sul palo lontano, raccoglie il traversone di Belcastro e calcia da posizione defilata costringendo Sperandio a mettere in angolo. Reazione Treviso e al 21’ Arcopinto raccoglie dalla distanza prima del destro respinto con i pugni da Bonucci, preludio alla ripartenza ospite guidata sull’asse Belcastro-Osuji prima della sovrapposizione di Bussi sul cui traversone radente irrompe Bassi per il destro fuori. Ci prova il Cjarlins Muzane e alla mezz’ora esatta il destro di Belcastro, servito da Osuji, termina a lato, prima che stessa sorte tocchi a Gnago il quale, lanciato in profondità, penetra in area, ma non inquadra la porta con il sinistro. Con il Cjarlins Muzane che al 42’ confeziona l’occasione più ghiotta per il vantaggio: Belcastro accentra per Bussi, abile nell’anticipare il diretto avversario prima del destro, da due passi, che si alza sopra la traversa. Ripresa con Cjarlins Muzane che sembra voler prendere campo, sebbene al 10’ sia del Treviso la prima vera occasione da rete quando il traversone di Mariutto pesca a centro area Gnago, libero di colpire di testa, debole tra le braccia di Bonucci. Fuori Belcastro e Calì nel Cjarlins Muzane, dentro Gatto e Fyda con quest’ultimo che prova a rendersi subito pericoloso con il colpo di testa centrale, dal cross di Loi, bloccato da Sperandio. Ed è sulla falsariga del precedente anche il tentativo successivo del Cjarlins Muzane con lo stesso Loi ad accentrare, questa volta con Bussi a ricevere per il colpo di testa bloccato dall’estremo difensore di casa. Ci prova ancora di testa il Cjarlins Muzane, con lo schema da calcio d’angolo che porta al cross di Gatto per la conclusione di Gentile controllata da Sperandio. Al primo di recupero il gol decisivo: De Respinis raccoglie al centro dell’area il calcio di punizione di Nunes e con il destro fa esplodere il Tenni.