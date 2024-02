Domani Treviso-Adriese, i convocati e la presentazione di Florindo

Si terrà domani con fischio d’inizio alle 14.30 la sfida valida per la 24esima giornata del Girone C di Serie D 2023/24. Allo Stadio Tenni scenderanno in campo i biancocelesti di Michele Florindo e l’Adriese di Mauro Vecchiato. A separare le due compagini ci sono 20 punti e all’andata finì con un rocambolesco 3-5.



Così ha parlato in sede di presentazione Michele Florindo: «Abbiamo preparato la partita con attenzione a tutti i particolari perché sappiamo che troviamo un avversario che nonostante le difficoltà di risultati è una squadra che ha grandi valori nella rosa a livello di calciatori e quindi rispettiamo molto questa squadra. Allo stesso tempo sappiamo che scendiamo in campo davanti al nostro pubblico e vogliamo sicuramente riscattare la partita di domenica scorsa. Abbiamo tanta cattiveria agonistica e quindi scenderemo in campo per fare bene».



I convocati

Portieri: Giust, Mulattieri, Sperandio.

Difensori: Borsato, Lattuchella, Mambelli, Mariutto, Perticone, Raggio, Salviato S., Santella, Centrocampisti: Arcopinto, Beccaro, Meola, Miccoli, Nunes, Simonetta.

Attaccanti: De Respinis, Gnago, Posocco, Sottovia.