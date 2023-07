Due giovani trevigiani per il nuovo Treviso

Il Treviso FBC 1993 rende noto che Filippo Salviato e Davide Borsato sono due nuovi giocatori biancocelesti. Due nuovi giovani trevigiani, che dopo aver militato nelle giovanili della Liventina, hanno intrapreso percorsi in realtà professionistiche uscendo dalla Marca trevigiana per poi farci ritorno per vestire la maglia biancoceleste.

Salviato, (portiere classe 2005) nativo di Susegana, arriva a Treviso dopo aver trascorso a Pordenone la trafila dall’U15 alla Primavera, aggregandosi per un breve periodo anche alla prima squadra. Borsato invece, (terzino destro classe 2004) nativo di Silea, arriva dalla Primavera del LR Vicenza , in cui ha militato 3 anni dopo aver giocato per 2 anni anche nelle giovanili del Bologna.

“Siamo felici di inserire nel nostro gruppo squadra dei giovani trevigiani – sono le parole di benvenuto del Presidente Lucchese – auguriamo a loro di vivere una stagione ricca di soddisfazioni”

“Sono felice di essere arrivato in questa piazza così importate – sono le prime parole di Filippo Salviato che aggiunge– sento la fiducia del Direttore e di tutto l’ambiente societario.

“Per me è un grande orgoglio giocare per la squadra della mia città– sottolinea Davide Borsato – non vedo l’ora di iniziare e di aiutare i miei compagni”.