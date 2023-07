E' suonata la campanella per il Treviso: biancocelesti da oggi pomeriggio al lavoro

A novantasei giorni di distanza dal pomeriggio che è valso al Treviso la promozione in Serie D, i biancocelesti si sono ritrovati allo Stadio Tenni per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione sportiva. Alle 16.00 nuove facce e vecchie conoscenze sono stati accolti nello storico impianto trevigiano dal DG Attilio Gementi, dal Vice Presidente del Consorzio Mauro Carraro, il Presidente del Club Giuseppe Lucchese e da tutto il consiglio direttivo della società.

“Come tradizione quando ci sono le date del raduno, la società presta attenzione nel fare gli auguri alla propria parte sportiva. – le prime parole in conferenza stampa del Presidente Lucchese.

Il Vice-Presidente del Consorzio Mauro Carraro invece, entusiasta di questo nuovo inizio ha dichiarato “ Rinnovo l’augurio di buon lavoro a tutto lo staff e ai giocatori della prima squadra a nome di tutti i consorziati. ”

Al termine della presentazione della nuova stagione è stato annunciato anche che Paolo Pini (ex Presidente del club nel biennio 2014-2016) è il nuovo Responsabile delle Relazioni fra il Consorzio Treviso Siamo Noi e il Club.

Alle 17.15, davanti ai tifosi biancocelesti in tribuna centrale, Mister Florindo e il suo staff hanno radunato al centro del campo la squadra. Qualche indicazione sul programma della seduta e poi via. La squadra partirà domani mattina per Paluzza, sede del ritiro estivo che durerà fino a sabato 29 Luglio.

Questi i giocatori presenti oggi al raduno: