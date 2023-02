Eccellenza, 1-1 tra Treviso e Istrana

TREVISO - ISTRANA 1-1

Treviso: Fiorenzato, Busatto (34' st Marinello), Salviato, Simeoni, Severgnini, Stefani, Mosca, De Poli (34' st Boron), Sottovia, Posocco (37' st Malagò), Guccione (18' st Marcolin). A disp: Lombardi, Marinello, Malago’, Boron, Ghiraldo, De Meneghi, Marcolin. All. Cunico.

Istrana: Rigo, Nobile, Rigato, Lafuenti, Furlanetto,Gallina (23' st Frassetto), Zanin, Doria, Cendron, Fabiano (37' st Mazzoccato),Pilotto (44' st Campanella). A disp: Gobbo, Bance, Campanella, Frassetto, Rigato, Mazzocato,Michielan, Vettoretto, Gemin. All. Bonaldo.

Arbitro:Gambacurta, assistenti Targa e Noushehvar.

Marcatori:2' st Sottovia, 17' st Cendron.

Note: espulso Severgnini al 15' del pt per interruzione di chiara occasione da rete. Ammoniti Cendron, Zanin, Gallina, De Poli, Mosca, Campanella. Recupero pt 2', st 4'. Spettatori 620.

Secondo pareggio di fila per il Treviso che al Tenni fa 1-1 nel derby con l'Istrana. Ancora un rallentamento per i biancocelesti che però va detto hanno giocato per quasi tutta la partita in inferiorità numerica. Al 15' infatti Severgnini atterra Pilotto in area, rosso e rigore. Dal dischetto l'ex Fabiano tira fuori. A inizio secondo tempo il Treviso passa in vantaggio: cross di Mosca e conclusione vincente del solito Sottovia. Passa un quarto d'ora e l'Istrana pareggia con un colpo di testa di Cendron. Nel finale la squadra di Cunico preme ma non riesce a sfondare e in extremis rischia grosso su un contropiede dell'Istrana. Finisce così 1-1: Treviso che non approfitta del crollo della Godigese e che oggi può essere scavalcato da Portomansuè e Calvi, Istrana tranquillo a centro classifica.