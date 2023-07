Eccellenza, Alex Vidizzoni è il nuovo portiere della Liventina Opitergina

Nuovo tassello importante per la formazione che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza: tra i pali arriva Alex Vidizzoni. Classe 1999, di Codroipo (UD), è cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Codroipo, Ancona UD, Sacilese e Cjarlins Muzane. Sbarca poi nei Pro con la Primavera dell'Udinese per poi debuttare in Serie D a Carlino.



Nel suo borsino importanti esperienze negli Stati Uniti con Oklahoma Wesleyan University e University of Evansville nel campionato NCAA Division 1; nella stagione scorsa ha difeso i pali del Caorle-La Salute.