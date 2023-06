Eccellenza, altro tassello per la nuova Liventina e Opitergina

Prende sempre più forma il nuovo gruppo a disposizione di Mister Loris Bodo che vede oggi l'importante conferma del difensore classe 1997 Alessio Benedetti.



Giocatore tecnico e prestante (1,88), Alessio ha militato per 3 stagioni nelle giovanili della Liventina prima di accasarsi, a 14 anni, nel Vicenza. Vestirà LeO dopo le ultime stagioni giocate con Pro Vercelli (Serie C) e, in Eccellenza, con Liventina ed Opitergina dove nella stagione scorsa ha timbrato 28 presenze.



Nel suo percorso esperienze nelle squadre Primavera di Genoa e Torino oltre a quelle in Serie C con Taranto, Carrarese e Pontedera.