Eccellenza, ancora una sconfitta per il Vittorio Falmec SM Colle

Bruttissimo finale di campionato per il Vittorio Falmec: i rossoblu perdono 5-3 al Barison con lo Spinea, sesta sconfitta consecutiva per la squadra di Esposito.

Al 7' lo Spinea va in vantaggio: Alessandro Bezze ruba palla a Marchesan, arriva al limite ed esplode un gran destro che si infila alla sinistra di Veneran. Immediata la risposta del Vittorio Falmec SM Colle: al 13' cross da sinistra e deviazione vincente sotto porta di Cais. La partita è tambureggiante, i padroni di casa premono ma sprecano due volte con Zanotelli: prima non inquadra lo specchio dopo una deviazione di Urban in uscita su Cais e poi non riesce a deviare in porta un cross dalla destra, venendo chiuso dalla difesa. Lo Spinea così al 23' torna in vantaggio: traversone di Marzocchi, tocco di Alessandro Bezze, respinge corto Veneran e l'attaccante gialloblu insacca. Ancora una volta la situazione dura poco: al 27' gran assist di Cima per Floris che col destro la piazza perfettamente alla destra dell'immobile Urban. A fine primo tempo calcio di rigore per lo Spinea, concesso per un fallo su Pozzebon: dal dischetto va lo stesso numero che però calcia alto.

Nel secondo tempo ospiti di nuovo vicini al gol, cross basso di Soligo per Alessandro Bezze, Veneran respinge. Il Vittorio crea un paio di situazioni pericolose davanti a Urban ma al 33' incasso il nuovo vantaggio dello Spinea: il neo entrato Penzo allarga per Pozzebon che scarica in rete una gran botta sul primo palo. Passano appena tre minuti e arriva il poker: Numi serve Pozzebon, il quale buca la copertura dei centrali e davanti al portiere non sbaglia. Al 42' lo Spinea chiude i giochi: Penzo mette in mezzo, Numi tira al volo, Veneran para ma non può nulla sulla ribattuta di Alessio Bezze. Il Vittorio Falmec nel finale accorcia il risultato con un calcio di rigore conquistato e trasformato da Cais.