Eccellenza, Ardit Gashi per l'attacco della Liventina Opitergina

Un volto nuovo per l'attacco della Liventina Opitergina: arriva dalla Virtus Cornedo il centravanti classe '98 Ardit Gashi. Ex nazionale Under 21 del Kosovo, ha giocato anche con Giorgione, Torino Primavera, Bassano e Vicenza.



Lascia invece la formazione il collega di reparto Braian Crivaro, il quale con tutta probabilità andrà a rinforzare il reparto del Sandonà.