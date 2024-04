Eccellenza, cambio a livello dirigenziale per la Liventina Opitergina

Prime mosse in vista della stagione 2024-2025 per la Liventina Opitergina: la formazione bianco-rosso-verde ha annunciato che al termine del campionato si separeranno le strade con il direttore tecnico Fabrizio Toniutto. Per l'ex Montebelluna si chiude così un'avventura iniziata nel 2020 e passata attraverso la fusione tra Liventina e Opitergina.



Di seguito il comunicato della società: "Liventina Opitergina comunica che, dopo l’incontro avvenuto tra la società ed il Direttore Tecnico di Prima Squadra e Juniores Fabrizio Toniutto, le parti hanno deciso in comune accordo di concludere, a fine stagione, il rapporto di collaborazione. Sono state quattro stagioni sportive importanti quelle vissute insieme che hanno coinciso con l’ambiziosa ma anche complessa transizione verso l’attuale nuova realtà societaria; un percorso avviato insieme con coraggio ed ambizione, fatto di crescita continua sia dal punto di vista umano che sportivo. La valorizzazione di tanti giovani in Prima Squadra e la recente vittoria del campionato Juniores Elite rappresentano una dote preziosa dalla quale poter ripartire. Siamo riconoscenti verso Fabrizio per la competenza con la quale ha dato il suo contributo nel creare basi solide e durature al nostro progetto. Liventina Opitergina lo ringrazia per il lavoro svolto augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni e degno delle sue qualità".