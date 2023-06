Eccellenza, cambio alla presidenza per il Vittorio Falmec SM Colle

L'assemblea dei consiglieri del Vittorio Falmec SM Colle svoltasi ieri sera ha ratificato le nuove cariche dirigenziali per il triennio 2023-2026: Mauro Tonon è stato votato nuovo presidente del sodalizio rossoblu.



Imprenditore di Colle Umberto, 37 anni, Tonon è laureato in marketing e gestione delle imprese. Ex giocatore di San Martino, San MartinoCollumbertese e Vittorio SMC, alcuni anni fa è stato anche vicepresidente del nuovo SanMartinoColle.



A completare il nuovo esecutivo vittoriese ci sono l'ex presidente Pierluigi Tonon, Ronny Perin, Omar Leiballi ed Erminio Fadelli. Ezio Zambon è stato nominato presidente onorario.



Di seguito invece l'elenco di tutti i consiglieri: Giorgio Bortolotto, Claudio Bortot, Flavio Dal Mas, Claudio Gava, Massimiliano Marenco, Danilo Michelon, Cinzia Paier, Walter Pizzinat, Luciano Reitano, Giuseppe Rizzotto, Sandro Salamon, Marco Salvador, Denis Santantonio, Paolo Tessarolo, Andrea Zanchettin e Giovanni Zara