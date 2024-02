Eccellenza, cambio in panchina per il Giorgione

Maurizio Sandri non è più l'allenatore del Giorgione: dopo la sconfitta rimediata domenica scorsa a Belluno sul campo del Cavarzano la società rossostellata ha deciso di separarsi ufficialmente dal tecnico, arrivato a Bella Venezia poco più di un anno fa. Il Giorgione, dopo un ottimo girone d'andata chiuso a sorpresa in vetta, è calato nettamente nel 2024: 5 punti in 7 partite e 6° posto in classifica, a -8 dalla capolista Calvi Noale.



In attesa dell'annuncio del nuovo tecnico, così si è espresso il presidente Fabio Rosin: "Ringraziamo il tecnico per la salvezza nella scorsa stagione e per il primo posto a fine andata in questo campionato. Vista però l'attuale situazione, la società ha voluto cambiare per dare un segnale".