Eccellenza, colpo del Vittorio Falmec a Padova

ARCELLA-VITTORIO FALMEC SM COLLE 0-2

ARCELLA: Berto, Toso, Rubin, Tagliapietra, Pistolato, Lovato, Vidor (22′ st Boscaro), Zavan (25′ st Bettonte), Sartore (37′ st Maritan), Stangherlin (22′ st Danielli), Plamadeala (29′ st Teodoro). A disposizione: Rossi, Righetto, Tamponi, Guidolin. Allenatore: Fonti.

VITTORIO FALMEC SM COLLE: Memo, Quarzago (31′ st Floris), Zorzetto, Zane, Bortot, De Biasi (22′ pt Pellicanò), M. Salamon (26′ st Fadelli), L. Salamon, Polese (37′ st Cima), Scarpi (26′ st Cais), Barbon. A disposizione: Veneran, Giacchina, Zanotelli. Allenatore: Esposito.

Arbitro: Tinelli di Verona.

Reti: 11′ pt Bortot, 13′ st Barbon.

Note: ammoniti Quarzago, Toso, Zavan, Tagliapietra e Cima.

Il Vittoria Falmec sbanca il campo dell'Arcella, vincendo 2-0 in quel di Padova. Tre punti importanti per la classifica dei rossobluc hce tornano ad avvicinarsi alla zona playoff. Vittorio in vantaggio subito all’11’, quando su rimessa laterale da destra arriva l’assist di Scarpi, e Bortot da solo a due passi di testa segna sul secondo palo. L’Arcella prova a replicare, ma dopo il tentativo di Vidor, che al 24’ è murato dalla difesa, al 36’ Plamadeala è sfortunato, perché batte una punizione da sinistra ma colpisce il primo palo di giornata. Nella ripresa, bianconeri a testa bassa conquistano quattro calci d’angolo di fila: sul tiro di Rubin, Memo smanaccia in angolo, poi colpisce di testa Tagliapietra, quindi ci prova ancora Plamadeala, deviato a lato. Il Vittorio Falmec, sin lì chiuso, al 13’ in ripartenza colpisce: Barbon va via libero sulla destra, si accentra e segna, con Berto che sfiora la palla ma non riesce a toglierla dalla porta. Mancano ancora tanti minuti ma i rossoblu riescono a gestire il risultato sino al triplice fischio dell'arbitro.