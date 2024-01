Eccellenza, colpo esterno della Liventina Opitergina a Camposampiero

UNITED BORGORICCO CAMPETRA-LIVENTINA OPITERGINA 3-4

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Piva, Girardi, Scremin (17’ s.t. Santi), Beccaro, Volpato, Buson, Tronco, Stevanin, Cappella, Vasic (43’ s.t. Barichello), Tescaro. A disp. Cherubin, Tonini, Zantomasi, Regazzo, Biasin, Sartori, Marangoni. All. Alessandro Ferronato.

LIVENTINA OPITERGINA: Plechero, Saramin, Tinazzi, Salomone, Cotali, Benedetti, Fuxa (28’ s.t. Akafou), Fiorin (24’ s.t. Serafin), Morbioli, De Poli, Gashi (44’ s.t. Basei). A disp. Bertocco, Rigato, Bergamo, Gunardi, Tagliapietra, Lo Casto. All. Matteo Zulian.

ARBITRO: Taouili di Vicenza.

RETI: 14’ p.t. Buson, 20’ p.t. Cotali, 25’ p.t. Morbioli, 36’ p.t. Tescaro, 29’ s.t. Beccaro, 35’ s.t. Gashi (rigore), 42’ s.t. De Poli.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Scremin, Beccaro, Vasic, Tinazzi e mister Zulian. Recuperi: 2’ e 5’.

Parte nei migliori dei modi il 2024 della Liventina Opitergina: al «Mason» di Camposampiero finisce con un pirotecnico 3-4, tre punti che permettono ai tricolori di salire in nona posizione. Avvio bruciante degli ospiti, che colpiscono un palo clamoroso con Gashi: lo United non resta a guardare e al 14’ sblocca il risultato con una capocciata di Buson su azione di corner. La Liventina Opitergina non ci sta e in appena cinque minuti ribalta il risultato sfruttando due svarioni difensivi: al 20’ è Cotali a mettere dentro l’1-1 e al 25’ ci pensa Morbioli a trasformare in oro un assist al bacio di Gashi. In campo non c’è un attimo di respiro e al 36’ è Tescaro a rimettere la gara in equilibrio su assist di bomber Cappella.

La ripresa si gioca colpo su colpo e al 74’ è nuovamente lo United a mettere la freccia con una micidiale zuccata di Beccaro su azione di corner.

I padroni di casa falliscono il colpo del ko con una grande opportunità di Tronco e la Liventina Opitergina ne approfitta, trovando prima il 3-3 con un rigore di Gashi e poi il rocambolesco 3-4 con un missile dalla lunga distanza di De Poli. Lo United in pieno recupero va ad un passo dal pareggio con l’ennesimo colpo di testa, stavolta di Stevanin, su azione di corner.