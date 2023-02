Eccellenza, Cunico commenta la partita del Treviso

Al termine del match pareggiato con la Calvi Noale il tecnico del Treviso Enrico Cunico ha così commentato l'incontro:

"Partita difficile, soprattutto nel primo tempo nel quale siamo stati un po' timorosi. Avevano il baricentro basso e facevamo fatica a uscire sugli esterni loro, inoltre facevano densità e ci hanno messo in difficoltà. Ci siamo rialzati e abbiamo trovato il gol alla prima occasione. Nel secondo tempo siamo venuti fuori noi, loro sono calati, purtroppo nel momento migliore abbiamo preso gol. Bravi noi a rimanere in partita e a trovare il pareggio. Con la panchina un po' corta abbiamo dovuto tenere in campo maggiormente quelli che avevamo a disposizione, chiudendo con cinque under in campo. Loro sono une delle squadre migliori sul piano del gioco e dell'intensità, faccio i complimenti al Noale perchè merita l'alta classifica. Abbiamo delle assenze importanti, ci siamo allenati senza quattro/cinque giocatori titolari. Speriamo di recuperare in fretta più di qualcuno, non cerchiamo alibi ma senza dubbio abbiamo delle difficoltà. Sono comunque contento, abbiamo portato a casa un buon punto. Guardiamo avanti, un mattoncino alla volta.